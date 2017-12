"Meu sonho é cantar em uma Cuba livre", diz Gloria Estefan Com 70 milhões de discos vendidos em todo mundo, Gloria Estefan, a rainha do pop latino, ainda não conseguiu realizar um sonho: "Cantar em uma Cuba livre", disse a cantora que deixou a ilha com apenas um ano de idade. Embora tenha crescido em Miami, para onde sua família fugiu quando Fidel Castro e sua revolução tomaram o poder em Cuba, Gloria disse se sentir "submersa" em suas raízes culturais. "Tenho a mente americana e o coração cubano", afirmou a cantora, que também lamentou o fato de poder se apresentar para "povos de todas as nacionalidades", mas não para os cubanos. "Não é que esteja feliz com a doença ou com a morte de alguém", disse, em referência à cirurgia que obrigou Fidel Castro a transferir provisoriamente o poder a seu irmão Raúl. Na opinião da cantora, o líder cubano "está preparando o povo". Além disso, ela diz que os últimos acontecimentos em si já representam "uma mudança", pois o que há em Cuba "não é comunismo, mas um fidelismo". Embora respeite as tentativas de "salvar o sistema e manter a revolução" já que "as pessoas temem o desconhecido", para ela "a mudança se aproxima e é por isto que estamos felizes: Pelos cubanos, que depois de tanto tempo congelados se unirão ao mundo". Apesar de suas opiniões sobre a atual situação da política cubana, Gloria lembra que apenas "Oye mi canto" e "Cuba libre" são canções com temática política. "São mais nostálgicas do que políticas, pois, para mim, a música sempre foi um escape. Por isto, poucas vezes levo temas políticos para as minhas canções, pois me machuca muito", disse a cantora, filha de um soldado que trabalhava na segurança da família do presidente Fulgêncio Batista antes da revolução cubana e depois que se uniu ao Exército dos EUA. Após estudar Psicologia, Gloria Estefan iniciou sua carreira musical e conheceu Emilio Estefan, que se tornaria seu marido. Mais tarde ela se uniu à banda Miami Sound Machine, e se tornou em um símbolo do sucesso da cultura latina nos Estados Unidos. A cantora se diz "muito feliz" e orgulhosa pelo seu sucesso nos EUA, sobretudo por ter "aberto a porta para a entrada de outros artistas" como o porto-riquenho Ricky Martin e a colombiana Shakira. "Me sinto feliz por eles, pois quanto mais cantores latinos de sucesso, melhor será para nossa cultura", declara a cantora, que interpreta suas canções em inglês e em espanhol. Gloria Estefan, sempre com a colaboração de seu marido, está trabalhando nas canções que entrarão em seu próximo disco, a ser lançado em 2007 e que foi definido por ela como "mais íntimo, mais acústico e mais cubano". A cantora também está preparando a edição do seu segundo livro infantil, parte de uma série protagonizada por um cachorrinho. "Inspiração não me falta", diz, concluindo que para escrever canções ou textos "é preciso ser muito honesto".