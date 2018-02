MEU PÉ DE LARANJA LIMA ABRE FESTIVAL Dirigido por Marcos Bernstein, o filme Meu Pé de Laranja Lima abre hoje a 16.ª edição do Festival Internacional de Cine de Punta del Este, no Uruguai, que será realizado até o dia 10. Com estreia marcada para o dia 26 de abril no Brasil, o longa baseado no livro homônimo de José Mauro de Vasconcelos, traduzido em 16 idiomas e publicado em mais de 20 países, ganhou o prêmio principal da mostra paralela Alice, do Festival de Roma/2012, dedicada a produções jovens. Na Itália, o júri que premiou o filme destacou o "perfeito equilíbrio entre poesia e entretenimento, que permite à obra ser tecnicamente elegante e, ainda assim, acessível".