'Meu País' tem sessão grátis e debate com diretor Acontece hoje, no Reserva Cultural (Avenida Paulista, 900), uma pre-estreia gratuita do filme "Meu País". A exibição, marcada para 19h20, será seguida de um debate com o diretor André Ristum. Trata-se do primeiro longa-metragem de ficção de Ristum, que conta com Rodrigo Santoro, Cauã Reymond, Paulo José e Debora Falabella no elenco. O filme foi consagrado no Festival de Brasília com os candangos de Melhor Filme pelo Júri Popular, Melhor Direção, Melhor Ator para Rodrigo Santoro, Melhor Montagem e Melhor Trilha Sonora. Serão distribuídos 190 ingressos por ordem de chegada, uma hora antes