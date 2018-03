Meu bumbum parece grande neste jeans? Veja você mesmo

A Jeanswest, uma das maiores redes varejistas de jeans e de roupas informais do país e que também possui lojas fora da região, disse que a "câmera do bumbum" foi feita para dar às clientes uma visão de como ficam vestindo a calça.

"É importante que o jeans vista e se sinta muito bem e a câmera do bumbum é o momento do resultado final nos provadores", disse Stephen Younane, presidente da Jeanswest, em um comunicado.

Em vez de ficar se torcendo para provar e conseguir ver no espelho como fica, as clientes da Jeanswest dão as costas para uma câmera de vídeo, instalada em uma área comum do provador, que transmite uma visão ao vivo para uma tela.

(Repotagem de Miral Fahmy)