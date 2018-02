Meu amigo Radamés

Até 13 de fevereiro de 1988, dia de sua morte, ele foi cultuado por um sem-fim de grandes nomes da música brasileira. Entre os seguidores, só para relacionar alguns, estavam Tom Jobim, Guerra Peixe, Jacob do Bandolim, Paulinho da Viola e João de Barro, o Braguinha. Mesmo sendo considerado um dos maiores compositores e arranjadores do País, o pianista gaúcho Radamés Gnattali permanece como um certo desconhecido para o grande público até hoje.

Como nunca é tarde para reparar injustiças históricas, volta e meia aparecem alguns "malucos" bem-intencionados que se dedicam a resgatar o repertório de Radamés. O bandeirante da vez é Vitor Garbelotto, que lançou o disco Radamés Gnattali - Integral para Violão Solo. Com a obra, o violonista catarinense já conquistou o Prêmio da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Artes), como revelação. Na mesma categoria, ele está indicado agora para o Prêmio da Música Brasileira, cuja cerimônia ocorre hoje, no Theatro Municipal do Rio.

A 22.ª edição do evento homenageará Noel Rosa, cujo centenário de nascimento foi comemorado em dezembro do ano passado. Questionado se se considera um azarão na disputa, já que concorre com Tulipa Ruiz e Luísa Maita, candidatas talentosas, mas com caráter mais pop, Garbelotto discorda. "Eu me considero um sortudo. Vencer o APCA e ser indicado agora é uma prova de que estou no caminho certo", diz o violonista.

A provação tem endereço certo e vai principalmente para os pais de Garbelotto. Tudo porque, no fim de 2002 o instrumentista nascido em Criciúma decidiu abandonar o curso de Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, depois de terminar os dois primeiros semestres. A contragosto dos pais, estudou pesado durante um ano, ingressando em 2004 no curso de música na Unicamp.

Decisão tomada, hoje formado, Garbelotto começa a colher os frutos de optar pelo caminho mais sincero: o de simplesmente fazer arte sem ter como mote fins comerciais. E ele não foi o primeiro nem será o último a abandonar uma carreira acadêmica pela música. No passado, os exemplos são inúmeros. Chico Buarque, com a arquitetura; Guinga, com a Odontologia; Edu Lobo, com o Direito; e João Bosco, com a Engenharia.

Retratos de Radamés. Certa vez, em sua terra, no Rio Grande do Sul, Radamés escutava um pianista pelo rádio e cravou: "Esse sujeito não tem menos de 50 anos". Ao que foi interrogado: "Como assim, Rada?". E ele respondeu: "Ninguém com menos de 50 anos toca tão bem assim". Se o compositor gaúcho pudesse escutar o trabalho de Garbelotto poderia mudar de ideia e fatalmente ficaria envaidecido por mais um movimento de perpetuar sua obra para atuais e futuras gerações. "Quis lançar o disco lá em Criciúma. Lá, diferente daqui de São Paulo, não chega esse volume de informação cultural. Muita gente gostou do show, mas quase ninguém sabia quem foi o Radamés. Chegaram até a me perguntar se ele não ia participar do show (risos)", diz Garbelotto, que atualmente, com 29 anos, mora no bairro de Santa Cecília.

Para se ter uma ideia da importância desse trabalho, esta é a primeira vez que alguém grava a integral para violão solo de Radamés, contendo a Pequena Suíte pata Violão Solo, Dança Brasileira, Toccata em Ritmo de Samba e os Dez Estudos para Violão. Não apenas em termos interpretativos, mas ele faz questão de reconhecer a importância do professor e grande violonista Ulisses Rocha, que produziu o disco e o ajudou com conselhos relevantes de como "se inserir no mercado".

Seja gravando temas mais conhecidos de Radamés, como a Suíte Retratos, o choro Remexendo ou mergulhando em composições mais obscuras, como fez o instrumentista catarinense com a parte violonística do autor gaúcho, o trabalho de Garbelotto serve de exemplo para que outros sigam o caminho louvável da preservação da obra de um compositor brasileiro dos mais relevantes. "O Radamés se dedicou muito tempo como arranjador na Rádio Nacional e teve o azar de ter sido contemporâneo do Villa-Lobos, que vingou muito mais do que ele por ser bom de marketing. O Radamés ficou no meio do caminho. Os eruditos diziam que ele era popular demais e os populares o achavam muito sofisticado. Hoje, todo mundo enaltece o Radamés, mas pouca gente grava", diz Garbelotto.

QUEM FOI

RADAMÉS GNATTALI

COMPOSITOR, PIANISTA E ARRANJADOR

Nascido em Porto Alegre em 1906, Radamés substituiu Pixinguinha como arranjador da Victor e atuou durante anos na mesma função na Rádio Nacional. Com obra vasta, obteve grande repercussão com Suíte Retratos.

VITOR GARBELOTTO

RADAMÉS GNATTALI - INTEGRAL PARA VIOLÃO SOLO

FICC

R$ 25 (preço médio)