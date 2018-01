Metrô também é cultura!

Acostumados a ligar o Metrô com problemas de lotação e lentidão, os paulistanos têm pelo menos um bom motivo para andar de transporte público até o final de julho. A Linha da Cultura leva arte para as estações de São Paulo por meio de exposições e mostras fixas. Todas ficam em cartaz até 31 de julho.

O "É Grátis" preparou um roteiro que passa por três linhas da capital para você colocar um pouco de arte no seu dia corrido:

O roteiro começa na Estação Santana, na linha 1-Azul, pela facilidade de chegar tanto por metrô quanto pelo terminal de ônibus. No mesmo lugar, já temos a primeira exposição.

Estação Santana. Realizada pela Galeria Mali Villas-Bôas e pelo Metrô de São Paulo, a exposição "A Cidade é um Circo", da artista Ana Rocha, busca mostrar a cidade de São Paulo de forma descontraída, com uma grande variedade de pessoas demonstrando alegria dentro do seu cotidiano.

Continuando o roteiro, na mesma linha 1-Azul, siga na direção Jabaquara. Desembarque na Estação Tiradentes.

Estação Tiradentes. A mostra "Cores e Traços de Origem" da artista plástica Thaís Medeiros é inspirada nos índios brasileiros. Por meio das obras, Thaís apresenta a sua visão sobre a rica cultura, linguagem e cantos dos indígenas. A artista instiga o visitante a refletir sobre suas próprias origens.

Siga em direção Jabaquara. Desta vez, você vai descer na São Bento, onde duas exposições aguardam a sua visita.

Estação São Bento. Retratando com cores fortes as floras e faunas brasileiras, as obras de Flávio Monteiro estão expostas na "Exobrasilvestre". Com inspiração na natureza, Flávio pinta araras, corujas, tucanos e borboletas, levando o melhor da cultura brasileira para a arte de tinta acrílica. Na mesma estação, a obra "Land Art ou Onde Podemos Construir Montanhas", de Daniel Caballero, transforma lixo em arte. A instalação foi feita com destroços de lixo, desenhos e esculturas. A ideia é mostrar que é possível reaproveitar objetos para proveito do ser humano por meio da preservação.

Em seguida, desembarque na Estação Liberdade.

Estação Liberdade. Entre as cinco mostras fixas no metrô de São Paulo, a "Vitrine de Ikebana" é um dos destaques. A exposição possui arranjos florais da arte milenar japonesa e conta com trabalhos constantemente renovados. A estrutura do arranjo floral japonês é baseada em três pontos principais, simbolizando o céu, a terra e a humanidade.

Agora, desembarque na estação Paraíso. Você precisa fazer uma baldeação até a linha 2-Verde. Nela, siga em direção à Estação Vila Madalena.

Estação Vila Madalena. Juntando objetos do cotidiano com muita criatividade, as obras da "Arte do Cotidiano", de Victor Nunes, estão em exposição. O material de Victor vai da espuma de café aos biscoitos, pipocas e até moedas. Para o artista, o cotidiano é muito mais divertido se visto com bom humor.

Siga na direção Vila Prudente e desembarque na Estação Trianon-Masp.

Estação Trianon-Masp. Obra da artista Laura Gorski, "Passagem" é um resultado de observação e estudo da astista nos espaços de circulação do metrô. Uma vitrine convida os passageiros a observarem com atenção os caminhos cotidianos e relacionarem o espaço com o acesso a outro lugar. Na mesma estação, "Die Fliegen (As Moscas)", da artista Alexandra Ungern-Stenberg, apresenta tipos do inseto em bandejas de isopor. A obra serve como alerta para o desperdício e o grande consumo do tipo de embalagem que pode ser reciclada se descartada corretamente.

Agora a viagem é um pouco mais longa. Da Trianon-Masp, siga em direção Vila Prudente até a Estação Paraíso para fazer baldeação até a linha 1-Azul novamente. Nela, siga em direção Tucuruvi e desça na Sé. Faça mais uma baldeação até a linha 3-Vermelha. Siga em direção Palmeiras-Barra Funda e desembarque na República.

Estação República. Na mostra "Diversidade Futebol Clube - No Nosso Time Joga Todo Mundo", o Museu da Diversidade Sexual discute a homofobia e o machismo dentro de campo e nas torcidas. O tema ainda é visto como tabu no esporte e, com a mostra, espera-se aumentar o combate à discriminação.

Siga novamente na direção Palmeiras-Barra Funda. Desembarque na Estação Santa Cecília.

Estação Santa Cecília. Na mostra "O homem e a bola (planeta)", o artista Gontran Guanaes Netto faz uma analogia entre o caráter universal do futebol e o globo terrestre.

E assim termina o guia cultural pelo Metrô da cidade. São Paulo possui tanta cultura espalhada que você pode conferir dez exposições em um dia e sem pagar nada por isso (ou melhor: pagando apenas os bilhetes de metrô).