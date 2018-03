Metrô-SP abre mostra sobre Proclamação da República

De hoje até o dia 30 de novembro, todos aqueles que passarem pelas catracas poderão conhecer mais sobre o livro, que fala de um grupo de estudantes que precisa fazer um trabalho sobre a Proclamação da República. "Pela internet, os alunos procuram informações sobre o professor Daguerre e marcam um encontro com ele no Parque Dom Pedro", diz Edson Rossatto, 31 anos, um dos quatro autores do livro.

A partir dali, o grupo passa por ruas de São Paulo, as quais têm nomes que remetem a pessoas ou fatos relacionados à Proclamação, como Quintino Bocaiúva, jornalista e político brasileiro, e Benjamin Constant, um dos principais articuladores do levante republicano de 1889.

Um dos alunos também comenta com o professor que acha o Hino Nacional muito bonito, mas que não compreende bem o que é dito. Com uma linguagem simples, Daguerre esclarece todas as dúvidas do garoto. Segundo Edson, as histórias em quadrinhos facilitam a compreensão dos fatos por meio de imagens e de uma linguagem mais simples. As informações são do Jornal da Tarde.

História do Brasil em Quadrinhos. De hoje a 30 de novembro. Das 4h40 à meia-noite. Metrô República. Livre.