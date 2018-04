Metrô e Consórcio Bus Magia levam arte à Estação Paraíso do Metrô

Até o dia 31 de janeiro, o Projeto Encontros promove no Metrô Paraíso atrações de música, atividades artísticas e cinema. O Projeto Encontros é uma parceria entre o Metrô e o Consórcio Bus Magia.

Na sexta-feira, 28, às 18h, Kabelo lançará o terceiro CD. Conhecido pela parceria com Toquinho e Badi Assad, o músico apresenta um repertório que mistura ritmos afro-brasileiros, funk e bom humor.

Dança. Na quinta-feira, 27, às 18h, os professores de Flamenco Roberta e Paulinho fazem uma demonstração do ritmo quente e sensual. Na mesma ocasião, Cibele Moussa, especialista em Dança do Ventre também vai mostrar as principais técnicas da dança que vem do Oriente.

Cinema. Na quinta-feira, 27, ao meio-dia, será apresentado o documentário Cartola (2006, 85'), de Lírio Ferreira e Hamilton Lacerda. Segundo a produtora Globo Filmes, o longa mostra "o retrato do homem que reconstruía seu tempo".

Videoarte. Exibido na Bienal, Tornado, de Francis Alÿs (México, 2000/2010: 55') vai ao Metrô Paraíso, sexta-feira, 28, ao meio-dia. O vídeo expõe a aproximação do artista em diferentes planos tendo com objeto principal um tornado.

Último dia. Na segunda-feira, 31, ao meio-dia, será apresentado o videoarte Tarantismo, de Joachim Koester (Dinamarca, 2007: 6'30''). Produzido em 16mm e preto e branco, o curta mostra um grupo de dançarinos, a tarantela, seu potencial terapêutico e como o presente pode ser reinventado pela dança.

Às 18h, também na segunda-feira, 31, a comédia Corra Que Tem Loucos por Aí (EUA, 2008: 83'), de David Zucker, conta uma história de um churrasco durante o feriado americano de 4 de julho.

O Projeto Encontros foi lançado em outubro de 2010 na Estação Paraíso, que a partir de então torna-se mais um espaço cultural em São Paulo.