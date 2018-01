Metallica volta a São Paulo em fase mais 'relaxada'

Pouco antes do concerto que a banda realizou em Buenos Aires na última sexta-feira, o guitarrista Kirk Hammett recebeu o Jornal da Tarde nos camarins do Estádio Monumental Nuñez e falou sobre o atual humor das quatro partes que formam o Metallica - além de Kirk, James Hetfield (vocal e guitarra), Lars Ulrich (bateria) e Robert Trujillo (baixo): "Todos passamos pelas mesmas experiências, temos famílias, somos pais. Hoje em dia, nosso maior desafio é ser ao mesmo tempo bons pais e rockstars que têm de viajar pelo mundo todo." Kirk tem dois meninos e durante toda conversa, sempre que pôde, colocou o assunto criança na pauta. "Turnês são os únicos momentos em que posso testar novas guitarras e efeitos. Em casa, meus filhos estão sempre pedindo para eu abaixar o volume".

Durante a estada na América Latina, o quarteto montou seu QG em Buenos Aires, cidade da mulher de James Hetfield, Francesca Tomasi. Já Lars veio em companhia da mulher e do filho mais novo. Mais do que a presença da família, a atitude dos quatro integrantes pouco lembra os clichês de uma banda de rock pesado. Nos camarins, onde antes era possível se chafurdar em "toneladas de bebidas, sprays, maquiagem e loções hidratantes para as groupies que tomavam banho depois dos shows", segundo Kirk, hoje é possível esbarrar em fraldas, brinquedos, desenhos da Disney, vitaminas e um professor de ioga. "Antes de entrar no palco, ouço jazz e bossa nova."

Na entrevista coletiva que antecedeu a apresentação na capital argentina, o baixista Rob Trujillo contou como cada integrante do Metallica gasta seu tempo fora dos palcos: "Treinamos muito. O Lars corre todos os dias. Kirk faz ioga e surfa e eu faço exercícios com o James e sua esposa." A rotina de exercícios físicos é mesmo necessária. Nos últimos dez anos, segundo um levantamento feito pela Billboard, a banda fez 406 aparições ao vivo.

O lançamento de Death Magnetic, disco lançado em 2008 - após o fracassado St. Anger (2003) -, trouxe novo fôlego ao grupo. "É um álbum muito energético e uma grande Polaroid de nós como grupo agora", afirmou Kirk. Quanto ao futuro, James se espelha em seus ídolos: "Olhamos as outras bandas, como o Rolling Stones, o Lemmy do Motörhead, e eles continuam tocando no mesmo nível e intensidade. Angus Young é um atleta exemplar. Enquanto eles estiverem aí, temos que segui-los." As informações são do Jornal da Tarde.

Metallica. Estádio do Morumbi (Pça. Roberto Gomes Pedrosa, s/nº). Amanhã, às 21h30 (ingressos esgotados); Dom. 20h30. De R$ 150 a R$ 500. Estacionamento com traslado: Garagem WTC Av. Nações Unidas, 1.2555. R$ 30. 12 anos.