Metallica vai fazer shows no Brasil em janeiro de 2010 O Metallica virá ao Brasil em janeiro de 2010, com a turnê do disco Death Magnetic, de acordo com informações da Universal Music Brasil divulgadas ontem. Em comunicado, a gravadora ainda anunciou que o novo disco da banda norte-americana, lançado no final de 2008, já ultrapassou a marca de 30 mil unidades vendidas no País. ?O Metallica é, mais uma vez, ouro no Brasil?, diz a mensagem. As datas das apresentações não foram divulgadas. Nesta semana, a banda grava DVD na Cidade do México. O último show da banda no País foi em 1999. Em 2003, o Metallica realizaria shows em São Paulo e Rio, mas problemas de saúde levaram ao cancelamento das apresentações. As informações são do Jornal da Tarde.