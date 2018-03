Metallica terá filme 3D O Metallica anunciou em seu site oficial que vai começar a rodar seu filme 3D em meados deste ano, no verão do Hemisfério Norte. A banda vai ser dirigida pelo húngaro Nimrod Antal, de filmes como Predadores (2010) e Kontroll (2003). Lars Ulrich, baterista do Metallica, afirmou que é fã de Nimrod desde que seu primeiro filme, Kontroll, foi exibido em Cannes em 2004 e "deixou todo mundo abismado. Observei com empolgação sua carreira florescer em Hollywood ao longo dos anos". O músico disse ainda que a escolha do diretor foi fácil. "Com cinco minutos de reunião fiquei viciado em seu entusiasmo, seu processo criativo e personalidade de fazer algo original."