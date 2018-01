Metallica deve fazer mesmo show de DVD em São Paulo

"Creeping Death" (do 2º álbum Ride the Lightning, de 1984) e "Seek & Destroy" (do primeiro, Kill ?Em All, de 1983) são presença garantida em todas as apresentações. De resto, surpresas como "Trapped Under Ice", "Hit the Lighs", "Dyers Eve" e "No Remorse" são pérolas depositadas entre as músicas do novo álbum - que costumam ser quatro pinçadas para cada concerto, entre elas "Broken, Beat & Scarred", "All Nightmare Long" e "The Day that Never Comes". A escolha do México, segundo James Hetfield, tem a ver com a paixão e a fidelidade do público daquele país. Na caixa de 1993, Live Shit: Binge & Purge, três CDs já traziam um concerto realizado no México na turnê do Black Album.

O lançamento de mais um DVD fez o baterista Lars Ulrich brincar na coletiva que antecedeu o show em Buenos Aires: "Ninguém aguenta mais um DVD do Metallica. Nos últimos seis meses saíram uns 30. O mundo não precisa mais disso." Lars se refere a enxurrada de 5 DVDs produzidos nos últimos 11 anos. Antes, durante toda a carreira, foram 4 lançamentos, o primeiro de 1987, em homenagem ao baixista Cliff Burton, morto em 1986 num acidente de ônibus durante a turnê do álbum Master of Puppets.

Das últimas amostras, a mais emblemática é Some Kind of Monster (2004), documentário que segue o grupo em seu pior momento, entre os anos de 2001 e 2003. São 1.200 horas de filmagens de brigas, discussões e demissões. Com a ajuda do psicólogo Phil Towle, o trio - sem Jason Newsted - revela suas dores e sentimentos. Uma das passagens mais marcantes é a aparição de Dave Mustaine, guitarrista que formou o Megadeth depois de ser demitido por James e Lars em 1983. Um "Big Brother" com muita música pesada, choro e arrependimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.