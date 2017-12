Metalinguagem encerra 'Grande Família' em 11/9

Bebê no octógono. Da dinastia dos Gracie e pentacampeã mundial de jiu-jitsu, Kyra Gracie já está de licença-maternidade do canal Combate, no qual dá expediente como comentarista das transmissões de UFC. Em poucos dias, ela dá à luz Ayra, sua filha com Malvino Salvador.

Vídeo sob demanda agora é também plataforma para o Viva. O canal ganha hoje o Viva Play, espaço que oferecerá conteúdo de sua programação pela web. O título que inaugura o Viva Play não é nenhuma novela da Globo, e sim o seriado Família Dinossauros, que estreou por lá ontem.

O Pânico vem perdendo audiência na Band ano a ano - teve saldo anual de 8 pontos em 2012, caindo para 6,7 em 2013 e para 5,4 pontos em 2014, até aqui. Mas não é caso isolado na Band. O CQC amarga, na parcial deste ano, sua média mais baixa desde 2008:3,2 pontos no Ibope.

As perdas do Pânico e do CQC não acusam migração de público para outras emissoras abertas. Só o nicho dos canais pagos mostra crescimento no período. Os dados aqui citados correspondem à Grande São Paulo, onde cada ponto corresponde a 65 mil domicílios.

Em compensação... Sabrina, egressa do Pânico para a Record, vai bem na nova casa. Estudo da Diretoria de Novas Mídias da emissora aponta a japa na liderança de julho dos títulos da emissora no ranking de interência - termômetro que combina o número de menções ao programa, impacto gerado e performance em relação aos concorrentes no seu horário.

Academia. O professor Michael Curtin, da Universidade da Califórnia, é o convidado do 9º Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva (Obitel), nas próximas terça e quarta-feira, no auditório Paulo Emílio, na ECA, USP.

Academia 2. O 9º Obitel se debruça sobre "Estratégias de produção transmídia na ficção televisiva", com participação de sua coordenadora, Maria Immacolata, que destaca as novelas Lado a Lado, Salve Jorge, Amor à Vida, Sangue Bom e a série Tapas e Beijos. O evento reúne estudos de 12 países da América Latina e Península Ibérica.