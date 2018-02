Met tem maior público em 40 anos O Museu Metropolitano de Nova York (Met) anunciou que durante os últimos 12 meses recebeu quase seis milhões de visitas, o número mais alto registrado em 40 anos. Entre 1º de julho de 2010 e o último dia 30 de junho, as duas sedes do Met (no Upper East Side e ao norte de Manhattan) superaram 400 mil visitações. "Estamos encantados com esta resposta diante de nossas coleções e nossos programas, em particular neste atual contexto econômico do museu e seus visitantes", disse o diretor Thomas Campbell.