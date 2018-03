Mestre Guinsburg recebe homenagem na USP Bosco Brasil, Cibele Forjaz, Abilio Tavares - artistas de trajetória premiada na dramaturgia e na direção teatral. Eles estavam na turma de 1985 do curso de Teoria e Estética do Teatro ministrado por Jacó Guinsburg no Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicação da USP. Criadores hoje importantes passaram por esse curso, temido e desejado, mas essa turma se tornou especial porque um dos alunos gravou as aulas e presenteou o mestre com as fitas. Transcritas, são agora texto do livro J. Guinsburg, A Cena em Aula, editado pela Edusp.