Mestre Dominguinhos dá uma aula de 'rastapé' em SP Depois de Jair Rodrigues fazer no Bourbon Street, em São Paulo, uma roda de samba, hoje, Dominguinhos transforma a tradicional casa de jazz num verdadeiro ?rastapé?. Reconhecido pela versatilidade de sua sanfona, o representante da música nordestina tradicional será a atração do programa Sala do Professor Buchanan?s, que vai ao ar toda última terça-feira do mês na Rádio Eldorado. O evento, com duração de uma hora, é uma ?aula-show?, espécie de bate-papo com música, que tem início às 20h e é aberto ao público, sendo cobrado um couvert artístico de R$ 25. Dominguinhos sobe ao palco com Sandro Haick na guitarra, Thiago Espírito Santo no baixo, Alex Buck na bateria, Fúba de Taperoâ no pandeiro, Curisco no triângulo e Dió de Araújo na zabumba. Intermediado pelo músico e apresentador Daniel Daibem, o encontro é mensal, contando com a participação de um artista diferente a cada mês. Além de ser transmitida pela rádio, a reunião é gravada em áudio e vídeo, virando depois um CD ou DVD, com o selo da Eldorado. A primeira versão do disco Sala do Professor Buchanan?s teve tiragem de 12 mil exemplares, distribuídos em bares e supermercados. Já passaram pelo palco artistas dos mais variados estilos, como Zimbo Trio, Banda Pau Brasil, Paulo Moura, Wilson das Neves e Raul de Souza. Ser mestre e gostar de conversa são os únicos pré-requisitos para participar do evento. Dominguinhos - Bourbon Street. Rua dos Chanés, 127 - São Paulo. Tel: (011) 3881-9903.