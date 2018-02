Mestre do flamenco, Juan Manuel Cañizares toca em SP

"Além de um músico extraordinário, Yamandú é um grande ser humano, gente finíssima", disse o violonista à reportagem, logo após chegar de um passeio por Ipanema e Copacabana, na quinta-feira. Ele faz o show Cuerdas del Alma, há dois anos correndo o mundo. O conceito de parceria, para Cañizares, é muito particular: não se trata de uma fusão, de um emular o outro, mas de um tipo de integração cultural.

"Honestamente, quando me perguntam se conheço a música brasileira, digo que não. Não vivo nesse entorno, sou da Andaluzia. Estive numa festa para músicos na qual ficamos até as 4 h da manhã escutando choro, samba, bossa. Quando vejo tudo isso, vejo que há uma forma de vida, há uma cultura ali, que a música é a superfície de algo muito profundo que não compreendo porque não vivo nessa cultura", afirma.

O flamenco, para Cañizares (solista no famoso Concierto de Aranjuez com a Royal Philharmonic, regida por Simon Rattle), não admite amadorismo. "Aprendi com Paco de Lucía que a música não é algo que se improvisa, que ela deve respeitar as regras da tradição. Muito cedo me dei conta que ser universal é ser local. É por isso que a música de Villa-Lobos, Tom Jobim, Yamandú tem um alcance tão grande. Porque eles são universais sendo locais", diz.

"Um guitarrista flamenco é a única pessoa que é responsável por três coisas ao mesmo tempo: acompanhar um cantor, acompanhar um bailado e fazer o seu concerto solo. Para isso, tem de saber harmonia, tem de ter o domínio rítmico. Só após isso está completo. Se não sabe fazer uma das três coisas, algo lhe falta, e é inconcebível que toque o flamenco."

O concerto de Juan Cañizares em São Paulo inclui a participação do baixista brasileiro Ney Conceição, além do segundo violão de Juan Carlos Gómes e a dança e o cajón de Angel Muñoz. Tangos, rumba, guajira, balada e sapateado estão no programa, além de uma valsa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

JUAN MANUEL CAÑIZARES

HSBC Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio). Tel. (011) 4003-1212 . Terça, às 21h30. R$ 60/ R$ 300.