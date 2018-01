Mestre Didi morre aos 95 anos

Reconhecido internacionalmente pela estética afro-brasileira, o artista plástico, babalorixá e escritor baiano Deoscóredes Maximiliano dos Santos, conhecido como Mestre Didi, morreu em Salvador, aos 95 anos, em decorrência de câncer.

O enterro foi na tarde deste domingo, 6, no Cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana. Filho da ialoriá Maria Bibiana do Espírito Santo, a Mãe Senhora, Mestre Didi se notabilizou por criação de esculturas inspiradas na representação de orixás do candomblé.