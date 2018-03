Mestre da fotopintura dá palestra na Choque

A fotopintura é o tema da palestra gratuita com o especialista Mestre Júlio Santos no próximo sábado, 26, na Galeria Choque Cultural (Rua João Moura, 997). O evento está marcado para ocorrer das 16h às 18h.

Vindo do Ceará, Mestre Julio confecciona retratos há mais de 40 anos. Atualmente também utiliza recursos tecnológicos e softwares no tratamento das imagens.

A técnica era usada para complementar a fotografia em preto e branco no começo do século XX. Com o surgimento das máquinas fotográficas coloridas e baratas, a fotopintura ficou impopular, mas continuou no Nordeste, onde tem seu público.

No sábado, a Choque irá apresentar o projeto Workshoq com o fotopintor, que marca a parceria com o Mestre Julio, que passará a confeccionar versões pintadas a mão. Para ter a versão de sua imagem retratada pelo Mestre basta levar uma foto 3 X 4. O custo inicial da fotopintura é de R$ 200.