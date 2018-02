Mesa hoje sobre Louise Bourgeois Como parte da exposição Louise Bourgeois: O Retorno do Desejo Proibido, retrospectiva da artista franco-americana no Instituto Tomie Ohtake, ocorrerá hoje, às 19 h, uma mesa-redonda sobre a criadora. Participam do debate o curador da mostra, Philip Larratt-Smith; Eliane Robert Moraes, pesquisadora das relações entre literatura e erotismo e professora de literatura brasileira na USP; e Cecília Almeida Salles, mestre e doutora em Linguística Aplicada e professora na PUC-SP. A entrada para a palestra, assim como para a exposição, em cartaz até 28 de agosto, é gratuita. O Instituto Tomie Ohtake fica na Av. Faria Lima, 201 (entrada pela Rua Coropés).