Mesa de Ubaldo é a primeira a esgotar Os ingressos para a mesa com o colunista do Estado João Ubaldo Ribeiro na edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) foram os primeiros a esgotar na manhã de ontem. Além desta mesa, também já foram vendidos todos os ingressos para a conferência com Antonio Candido, Antonio Tabucchi, James Ellroy, Miguel Nicolelis e o show de abertura do evento, com José Miguel Wisnik, Celso Sim e Elza Soares. Até o fechamento desta edição haviam sido vendidos mais de 8 mil ingressos para a Flip, que ocorre de 6 a 10 de julho. As entradas podem ser compradas pelo site www.ticketsforfun.com.br. Mais informações no site www.flip.org.br.