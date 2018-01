Meryl Streep será homenageada A atriz norte-americana Meryl Streep vai receber, este ano, o Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim como homenagem por sua carreira. O diretor do evento, Dieter Kosslick, afirmou que "Meryl Streep é uma brilhante e versátil atriz, que se move com facilidade entre papéis dramáticos e cômicos". O Festival de Cinema de Berlim ocorrerá entre 9 e 19 de fevereiro e a cerimônia de entrega do prêmio para a atriz será no dia 14, quando será exibido seu mais recente filme, The Iron Lady (2011), em que interpreta a ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher. Meryl, de 62 anos, já ganhou duas vezes o Oscar em sua trajetória. / AP