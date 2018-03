Meryl Streep interpreta chef lendária em 'Julie & Julia'

Mais do que falar sobre receitas e modos de cozinhar, o filme da diretora e roteirista Nora Ephron (nome por trás de comédias românticas como "Mensagem para Você", de 1998, e "Harry & Sally, Feitos Um Para o Outro", de 1989) parte da trajetória da famosa chef norte-americana Julia Child (1912 - 2004) para recordar o lema de cozinhar e comer por prazer.

No papel principal, Meryl Streep contou com ajuda de cenários em dimensões inexatas e os ângulos certos das câmeras para enganar seus 1,68 m de altura como a grandalhona californiana de 1,88 m. Julia é casada com o diplomata Paul Child (Stanley Tucci), enviado a serviço para a França. Sem saber o novo idioma, Julia o acompanha e se apaixona pela mais fina gastronomia do mundo. Para arranjar uma ocupação, ela decide ingressar em uma escola de gastronomia, mas logo percebe que seus talentos culinários estão à frente das principiantes.

Mas é a partir de outra mulher em outra época, Julie Powell, uma jovem frustrada à beira de completar 30 anos em 2001, que a herança gastronômica de Julia Child é relembrada - e revivida. Julie, interpretada por Amy Adams, é uma funcionária do governo norte-americano e passa os dias em seu cubículo ao telefone, ouvindo reclamações referentes à tragédia das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque.

Quando chega em casa, a apertada cozinha da quitinete que divide com seu marido torna-se seu refúgio da carreira malsucedida. No comando do fogão, Julie, seguidora da lendária Julia Child, espairece e usa de criatividade para criar receitas deliciosas. Então, Julie tem a ideia de testar uma a uma das receitas da bíblia da culinária - o livro de Julia - e lança o desafio a si mesma com um blog: The Julie/Julia project. Durante um ano, as 534 receitas da chef serão testadas, e a experiência será relatada em sua página na internet.

As duas histórias transcorrem paralelamente, e o filme se divide entre a briga por reconhecimento de Julia Child nos anos 60 e, mais de 40 anos depois, a tentativa de Julie Powell de tornar-se, à sua maneira, uma grande chef. As informações são do Jornal da Tarde.