Meryl Streep, armada e perigosa

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1956. Direção de Ferenc Fekete e Alfredo Palácios, com Jayme Costa, Maria Vidal, Liana Duval, Lola Brah, Adoniran Barbosa.

O horário Mestres do Riso resgata a comédia que permitiu ao lendário ator de teatro Jayme Costa uma de suas mais famosas criações. Ele é um dos pensionistas de Dona Stela, e o problema é que a pensão está para fechar. Reprise, preto e branco, 85 min.

Wall-E

13H50 NA GLOBO

EUA, 2008. Direção de Andrew

Stanton.

Na Terra devastada, sobrevive apenas um robô, Wall-E. Sua tarefa é compactar lixo, mas a chegada de uma fêmea robô de última geração arrisca a deixar o herói obsoleto. Animação que pode não ser 10 (como Ratatouille), mas vale uns 9,5. Reprise, colorido, 98 min.

Kick-Ass Quebrando Tudo

23 H NA RECORD

(Kick-Ass). EUA, 2010. Direção de Matthew Vaughn, com Chloe Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Nicolas Cage, Aaron Johnson.

Adolescente viciado em histórias em quadrinhos cansa-se de ser alvo de chacota dos colegas e vira seu herói preferido. Mas sua vida só toma jeito quando encontra Nicolas Cage, como um vigilante no estilo de Batman, que forma dupla com a filha. O tom é de humor e Cage, em especial, está engraçado,

no limite da caricatura. Inédito, colorido, 117 min.

A Vida É Bela

23 H NA REDE BRASIL

(La Vita e Bella). Itália, 1997. Direção e interpretação de Roberto Benigni, com Nicoletta Braschi.

Roberto Benigni faz judeu que transforma a vida do filho numa grande brincadeira para tornar a vida do garoto mais suportável, no campo de extermínio nazista. O Holocausto, como você nunca viu antes. Um filme polêmico, mas premiadíssimo - com o Oscar e também em Cannes. Reprise, colorido, 116 min.

Operação Sol Nascente

0H35 NA GLOBO

(Into The Sun). EUA, 2005. Direção de Mink, com Steven Seagal, Matthew Davis, Takao Osawa, Eddie George.

Ex-agente da CIA investiga o assassinato de político japonês e descobre o envolvimento da Yakuza. Steven Seagal bate e arrebenta. Reprise, colorido, 97 min.

Adam

2H25 NA GLOBO

EUA, 2009. Direção de Max Mayer, com Hugh Dancy, Rose Byrne, Peter Gallagher, Amy Irving, Frankie Faison.

Jovem introvertido é arrancado de sua vidinha protegida por uma garota expansiva. Um draminha bem- intencionado, mas o elenco é tão bom que você se arrisca a gostar. Inédito, colorido, 99 min.

O Rio Selvagem

4 H NA REDE BRASIL

(The River Wild). EUA, 1994. Direção de Curtis Hanson, com Meryl Streep, Kevin Bacon, David Strathairn.

Com seu imenso talento, Meryl Streep tudo pode. E por que não virar heroína de ação, pegando em armas para enfrentar fugitivos que tomam sua família como refém, no quadro de uma aventura de ecoturismo no rio do título? O diretor Hanson melhorou muito depois de Los Angeles - Cidade Proibida, mas Meryl é sempre um espetáculo. Inédito, colorido, 108 min.