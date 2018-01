Meryl megera e Kelly, sexy como Marilyn

11H15 NA CULTURA

Brasil, 1959. Direção de Watson

Macedo, com Eliana, John Herbert, Herval Rossano.

Depois de anos de paródias, o rei da chanchada, Watson Macedo, resolveu investir no social e pôs um trabuco na mão de sua sobrinha, Eliana, fazendo dela trapaceira (de bom coração) da Lapa. Reprise, preto e branco, 94 min.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Diabo Veste Prada

13H45 NA GLOBO

(The Devil Wears Prada). EUA, 2006. Direção de David Frankel, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci.

Anne Hathaway faz seu aprendizado de vida assessorando a megera Meryl Streep, que domina o mundo da moda de Nova York. Um show de Meryl que, com toda certeza, será indicada para o Oscar por seu papel em A Dama de Ferro, que estreia em fevereiro. Reprise, colorido, 109 min.

Por Trás do Arco-Íris

20 H NA CULTURA

(Behind the Rainbow). África do Sul/França, 2008. Direção de Jihan Tahri.

Documentário sobre as rivalidades no Congresso Nacional Africano refletem a situação política na África do Sul pós-Mandela. Reprise, colorido, 120 min.

Burwen Dii Ebo

23 H NA TV BRASIL

(Burwa Dii Ebo). Panamá, 2010. Direção de Vero Bollow y e Igar Yala, com Arosemena Algis, Benjamin Avila.

Dois jovens em busca de suas raízes. Uma dupla raridade - um filme panamenho, e bem cotado, até premiado, em festivais. Inédito, colorido, 100 min.

Os Reis da Rua

23H50 NA GLOBO

(Street Kings). EUA, 2008. Direção de David Ayer, com Keanu Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie, Chris Evans.

Keanu Reeves faz policial em crise após a morte da mulher. Ao investigar a morte do parceiro, ele descobre que até seu mentor, o veterano Forest Whitaker, pode estar envolvido. O bom elenco inclui Hugh Lurie, de House. Reprise, colorido, 109 min.

A Dama de Vermelho

1H45 NA BANDEIRANTES

(The Woman in Red). EUA, 1984. Direção e interpretação de Gene Wilder, com Kelly LeBrock, Gilda Radner.

Remake da comédia francesa O Doce Perfume do Adultério, de Yves Robert. Como Tom Ewell em O Pecado Mora ao Lado, Gene Wilder pira ao ver a sexy Kelly LeBrock reproduzir a imagem famosa de Marilyn Monroe, com a calcinha à mostra na comédia de Billy Wilder. Isso tumultua a vida de Wilder (e sua relação com Gilda Radner). Stevie Wonder ganhou o Oscar pela canção I Just Called To Say I Love You. Reprise, colorido, 84 min.

Meu Melhor Amigo

1H50 NA GLOBO

(Mon Meilleur Ami). França, 2006. Direção de Patrice Leconte, com Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie Gayet, Julie Durand, Jacques Mathou, Marie Pillet.

Daniel Auteuil faz tipo solitário. Quando lhe atiram isso na cara, ele diz que tem um grande amigo. A sócia faz uma aposta com ele, exigindo ser apresentada, e Auteuil tem de improvisar, contratando Dany Boon para o papel. As comédias do francês Leconte costumam ter algo mais. Reprise, colorido, 94 min.