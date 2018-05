Merval Pereira é eleito para a Academia Brasileira de Letras

O jornalista Merval Pereira vai ocupar a cadeira nº 31 da Academia Brasileira de Letras (ABL). A escolha foi anunciada nesta quinta-feira, 2. Ele será o oitavo ocupante do posto, que era de Moacyr Scliar. A cadeira estava vaga desde a morte do escritor gaúcho, em 27 de fevereiro deste ano.

Merval Pereira, carioca de 61 anos, é comentarista da Globonews e da CBN e Colunista do jornal O Globo, onde ocupou os cargos de editor nacional, editor-chefe, diretor da sucursal de Brasília, diretor de redação e diretor executivo do Infoglobo. Foi Diretor de Jornalismo de Mídia impressa e rádio das Organizações Globo. É autor de O Lulismo no Poder (Record, 2010).

O jornalista recebeu 25 dos 39 votos possíveis (teve uma abstenção). Antônio Torres, seu concorrente, recebeu 13 votos.