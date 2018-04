Merkel é a mulher mais poderosa, e chinesa é a 2a, diz Forbes A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, é a mulher mais poderosa do mundo, seguida pela vice-primeira-ministra chinesa Wu Yi, segundo uma lista anual divulgada na sexta-feira pela revista Forbes. "Merkel continuou impressionando o mundo com sua liderança fria em duas cúpulas seguidas, e ateve-se a seus princípios, fazendo os líderes do G8 concordarem com cortes significativos nas emissões de carbono, entre outras coisas", disse a publicação norte-americana. Já Wu Yi é citada como uma estrela em ascensão no Partido Comunista Chinês. Foi a responsável por acordos comerciais com a Rússia e supervisiona as negociações para a adesão do seu país à Organização Mundial do Comércio (OMC). A revista diz que o ranking se baseia numa combinação de visibilidade --via citações na imprensa-- e impacto econômico. Quem mais avançou neste ano na lista foi Ho Ching, presidente-executiva da empresa de investimentos Temasek Holdings, de Cingapura, e esposa do primeiro-ministro local, Lee Hsien. Ela passou de 36o lugar em 2006 para o terceiro posto, desbancando a secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice, que caiu de segundo para quarto lugar. "Raramente se vê ou se ouve falar de Ho Ching. Mas cada vez mais ela é uma força a ser considerada, já que suas ambições empresariais abrangem todo o globo", disse a Forbes num curto perfil de Ho. As 10 mais poderosas de 2007, de acordo com a revista, são: Angela Merkel, Wu Yi, Ho Ching, Condoleezza Rice, Indra K. Nooyi (presidente-executiva da PepsiCo, nos EUA), Sonia Gandhi (líder do Partido do Congresso da Índia), Cynthia Carroll (presidente-executiva da Anglo American, na Grã-Bretanha), Patricia A. Woertz (co-presidente do conselho da ADM, nos EUA), Irene Rosenfeld (presidente-executiva da Kraft Foods, nos EUA) e Patricia Russo (presidente-executiva da Alcatel-Lucent, nos EUA). A lista completa está em www.forbes.com.