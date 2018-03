Mercúrio e Plutão em sextil; Lua míngua em Gêmeos A longa cadeia de opressões que se repete ao longo de gerações e que ninguém mais questiona, pois todos os meios utilizados até agora foram absorvidos por essa longa cadeia, que os tornou inócuos, só poderá ser destruída na intimidade e silêncio de nossas almas interiores. Examine seu coração e analise de forma impiedosa quanto você mantém seus próximos oprimidos sob simulações, mentiras e imposições. Talvez você pense que não faz nada além do que lhe ensinaram e, também, do que acontece a todo momento. Esse argumento é pífio, confessa apenas que você é integrante dessa longa cadeia de opressões e o assunto não é meramente confessar, mas ir além, iniciar a definitiva destruição da longa cadeia de opressões que nos torna menores do que somos capazes de ser, entidades cósmicas livres e criativas.