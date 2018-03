Mercúrio e Plutão em sextil; Lua míngua em Gêmeos Todo dia, por mais desanimadoras que sejam as circunstâncias e a despeito do grau de opressão que você sofrer, suas pretensões e esperanças serão renovadas, comprovando que a Vida maior continua fluindo através do seu ser, disponível para você embarcar na maior aventura de todas, que é a experiência misteriosa de existir. A liberdade conferida pela intimidade dessa experiência é um atentado contra a própria estrutura de nossa decadente civilização e, por isso, oprimida de todas as formas, algumas tão sutis e retorcidas que se apresentam maquiadas de bom senso e de tradições inquestionáveis. Ao longo de gerações surgiram mártires e aventureiros a quebrar esta cadeia de opressões e, ao que tudo indica, o momento de bani-la para sempre se encontra próximo e disponível.