Mercúrio e Júpiter em oposição; Lua míngua em Gêmeos No que depender das notícias da economia do mundo, será sensato você se blindar e cortar gastos. Porém, no que depender da vocação interior, aquela mesma que trouxe você até aqui e agora, o momento é de se exceder, de ir além da suposta proteção que a prudência outorgaria e se atrever a levar a sério seus sonhos, sua visão de um futuro grandioso que não encontra fundamentos no aqui e agora. Porém, se nossa humanidade vivesse só no aqui e agora nós nunca teríamos saído das cavernas. Somos quem somos porque sonhamos, porque vemos futuros que não existem no presente, mas que nos entusiasmam e motivam para não ficarmos circunscritos ao que a prudência recomendar, nos atrevendo a apostar alto. Nem sempre se ganha desse modo, porém, o provérbio afirma: quem não arrisca, não petisca.