Merchandising: 'Salve Jorge' bate Av. Brasil Podem até dizer que a atual novela das 9 da Globo foi beneficiada pelo entusiasmo publicitário herdado de Avenida Brasil, sabe-se lá, mas fato é que, mesmo com audiência que chega a ser 14% inferior à da novela antecessora, Salve Jorge soma, em suas cinco primeiras semanas, mais merchandisings que a turma do Divino. Segundo levantamento feito pelo Controle da Concorrência, que monitora inserções para o mercado publicitário, a trama de Glória Perez tem 13 ações, ante 10 de Avenida Brasil no mesmo período. Um anunciante em comum entre as duas é a Kia, que a essa altura tinha quatro ações na novela anterior e agora tem nove, liderando o ranking, na frente de Unilever, Fiat e Audi.