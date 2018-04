Mercado de luxo discute seu destino em São Paulo

O mercado do luxo reúne profissionais de vários setores, como gastronomia, moda, automóveis na 2.ª Atualuxo 2009 - Conferência Internacional do Negócio do Luxo, que acontece de hoje a sexta, no Hotel Grand Hyatt.

As tendências desse mercado serão o tema das palestras de cerca de 32 executivos de marcas luxuosas nacionais e também da França, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália, México, Chile, e outros. Segundo a empresa de consultoria MCF Consultoria & Conhecimento, organizadora do evento, o mercado do luxo deve movimentar US$ 6,45 bilhões no Brasil este ano. Confira a programação no site do evento.

2.ª Conferência Internacional do Negócio do Luxo - Atualuxo 2009. De 9 a 11 de setembro, das 9h às 18h30. Hotel Grand Hyatt - Av. Nações Unidas, 13.30, (11) 2838 1234, São Paulo - SP