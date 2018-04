Mercadão recebe exposição sobre centro de São Paulo O Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, será palco a partir de hoje da exposição "A São Paulo de Paulo de Ramos de Azevedo e Felisberto Ranzini", que apresenta 20 painéis de Dario Bueno, artista plástico e também curador da mostra. De acordo com informações da Prefeitura, na exposição há reproduções de documentos, fotografias e construções, como a do Teatro Municipal paulistano e do Palácio do Governo.