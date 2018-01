Menu nacional do VH1 cresceu 60% em 1 ano Com três novos programas nacionais engatados, o VH1 muda de identidade visual em 25 de março e endossa o propósito do grupo Viacom de investir mais aqui. Em um ano, a fatia brasileira no bolo da emissora cresceu 60%. Efeito da lei que exige cenas nacionais na TV paga? Sim, mas também do fato de o Brasil liderar o ranking de assinantes na América Latina. O pacote de novidades inclui I Could Kill For a Dessert (Eu Poderia Matar por uma Sobremesa). Apesar do título "in English", a produção é da Enfim Filmes, com a chef brasileira Dani Noce e direção de Paulo Cuenca. Outro título em inglês com cena nacional é Back Track, que começa a ser gravado hoje, com a cantora Céu - estreia em maio.