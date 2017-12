Menu caseiro guia reality de Olivier no GNT Não, Olivier Anquier não é Gordon Ramsay. Melhor assim. Após meses trabalhando na criação de um reality show para o GNT, o francês e o canal ajustaram o formato de Cozinheiros em Ação, que estreia em 26 de setembro. Dezoito candidatos de vários estados do Brasil, com perfis variados, serão testados com provas temáticas a cada episódio. Ninguém ali é profissional. O grupo inclui donas de casa, domésticas e cozinheiros por hobby, que terão a cozinha caseira como base dos desafios. O vencedor levará R$ 10 mil, mais eletrodomésticos e um jantar com o apresentador. A produção é da Moonshot Pictures, com direção de Roberto D'Ávila. Respeitável público. Convidado a assumir o posto de protagonista do Cirque du Soleil em sessão especialmente realizada para as câmeras do Altas Horas, Serginho Groisman ensaiou cada passo, emocionou a plateia e se emocionou. A cena vai ao ar neste sábado, na Globo.