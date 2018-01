Mentiras que as mulheres contam

"Pode deixar, que eu tenho dinheiro pro pedágio."

"Chico? Gato? Ele é meio velho..."

"Claro que adoro sua mãe e irmãs. Elas que implicam comigo."

"Já fiz essa receita várias vezes. Não sei porque hoje deu errado."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ai, amor, desculpa. Dá um desconto. Estou de TPM."

"Adicionei, porque é um cliente. Ia pegar mal ignorar."

"Hoje não estou de TPM! Você que nunca me leva a sério."

"Acha que tenho ciúmes dela? Maior cara de fuinha..."

"Ai, adoro esta sua barriguinha!"

"Amei o vestido que você me deu de Natal. Tem tanto bom gosto..."

"Eu não estou bêbada."

"Baby, hoje tenho uma reuniãozinha com as amigas. Até te convidaria. Mas só vão as meninas."

"Amor, não precisa ter ciúmes. Ele é gay."

"Acha que fico espionando o seu Face? Tenho mais o que fazer."

"Você está tão cheirosinho hoje."

"Um minutinho, só!"

"Já estou chegando."

"Tô na esquina."

"Você pode escolher, amor. Eu como o que você quiser."

"A próxima conta eu pago."

"Não precisa, querido. Eu não gosto de diamantes."

"Tá bom, se você não quer casar no papel, tudo bem."

"Eu tô gorda?"

"O próximo filme, você escolhe."

"Esta multa não é minha!"

"Tenho certeza de que foi você quem ficou com o ticket do estacionamento."

"Claro que eu não comi o seu chocolate! Deve ter... evaporado."

"Não tenho ideia de onde veio essa batida no para-lama."

"Óbvio que eu deixo você sair com seus amigos."

"Ah, hoje não, estou com a maior cólica."

"Não sei quem era. Desligou."

"Você é, disparado, o melhor homem que eu tive na cama."

"Estou com esta minissaia pra te agradar, pra você me achar gata."

"Brad Pitt? Não pegava, não gosto de homem bonito."

"Faz você. Eu não sei fazer café."

"Eu adoro tudo o que você cozinha."

"Fica tranquilo. Eu enchi o tanque, coloquei óleo e calibrei os pneus."

"Imagina! Não fui eu quem raspou o seu carro."

"Eu não vejo muito a novela. Só sei de ouvir minhas amigas falando."

"Eu não estou chorando!"

"Eu não estou brava!"

"Eu não estou gritando!"

"Você é que está nervoso!"

"Não vou querer parar pra fazer xixi no meio da estrada."

"Só vou olhar. Não vou comprar nada."

"Deixa eu só experimentar?"

"Eu não ligo pra roupa."

"Amor, eu só comprei porque estava tão baratinho..."

"Mas estou no limite permitido de velocidade."

"Pode abrir. Eu sou resistente à bebida."

"Vou adorar passar o Natal com a sua família."

"Vamos passar o Réveillon onde você quiser."

"Não, eu só estou há dois minutos no telefone."

"Estou de regime. Mas me dá só um pedacinho."

"Não fiz nada. Só apertei aquela tecla."

"Acho barriga tanquinho tão brega. Gosto de homem ao natural."

"É tão fofo quando você chora."

"Imagina, eu nem ligo pra romantismo."

"Ah, não precisa me dar nada de aniversário."

"Vai, me apresenta a sua amiga. Sempre quis conhecê-la."

"Eu só estava dançando com ele, porque ele dança bem."

"Amor, ele não estava me paquerando."

"Ai, segunda-feira começo regime."

"O banco já estava fechado. Não deu pra pagar."

"Pode deixar. Semana que vem eu compro."

"Eu não peguei as suas canetas."

"Tá, a gente não compra pipoca no cinema."

"Não é melhor pegar uma grande?"

"Vai indo, que eu te alcanço."

"Eu amo ser casada com você. A gente nunca briga."

"A gente se dá tão bem. Não temos grandes problemas na relação."

"Deixa aí. Amanhã eu lavo a louça."

"Não posso, hoje é meu rodízio."

"Poxa, eu tô tão feia na foto."

"Podemos guardar no fundo do armário as fotos com a sua ex? Porque não tem espaço nesse álbum."

"É claro que gozei! Você não reparou?"

"Você nunca repara em mim!"

"Eu não demoro. Nem vou lavar o cabelo."

"Acho super legal que você ainda mantém contato com as suas ex."

"Só vou trocar de roupa, um segundinho."

"Nunca farei plástica ou colocarei silicone."

"Eu não sou teimosa!"

"Tô pronta."

"Tenho certeza de que desliguei o farol. Esta bateria é que está com problemas."

"Fica tranquilo, eu tranquei a casa."

"Relaxa, não vai dar excesso de bagagem, só estou levando o básico."

"Nem vamos entrar no duty free."

"Não, estes chocolates são só para os amigos. Nunca aceito encomendas em viagens."

"Aquele radar não estava aqui ontem."

"Nem reparei que era vaga de idoso."

"Juro que as chaves estão nesta bolsa."

"Como você pode ser tão gostoso...?"

"Já estou indo!"