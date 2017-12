Mensagens de fim de ano de 1978 vêm aí

A recuperação de um carro dos anos 70, mesma década em que foi criado o Instituto da Criança, é o mote central do primeiro episódio de uma série que estreia hoje, pela web, no site de leilões online sold.com.br.

Lata velha 2. A ideia, da Plug Discernimento Cultural, reúne um grupo de bacanas disposto a colocar a mão na graxa para recuperar automóveis antigos e leiloar um todo mês, a diferentes instituições.

Lata velha 3. O episódio de estreia entra no ar após as 11h30 de hoje e vai até segunda-feira. A arrecadação será utilizada na compra de livros e brinquedos para o Instituto da Criança. Em janeiro, o grupo registra em vídeo a recuperação de outro carro velho, então para a Associação de Apoio à Criança Deficiente (AACD).

O Discovery Kids, e não o Cartoon Network, como aqui se disse ontem, ocupa a liderança de audiência da TV paga no Brasil. O Cartoon fica entre o 2.º e o 3.º lugar no ranking geral.

Destino Salvador, 3.ª temporada da série Destino, que a O2 Filmes faz para a HBO, terá um cubano, um sueco e um francês entre os personagens protagonistas desses novos episódios. A ideia é mostrar estrangeiros que escolheram a cidade para morar.

Kibe Show, programa de entrevistas que Antonio Tabet já gravou para o canal tbs, entrará no ar entre março e abril e já tem uma 2.ª temporada requisitada pela Turner. Se nesta 1.ª etapa a meta era reunir só humoristas, a 2.ª safra será composta por outro perfil.

Amores do Carnaval é a série que o Bom Dia Brasil lança nesta segunda-feira, em quatro episódios, com pares que se uniram sob os mais diferentes contextos, sempre por causa do carnaval.

Então é Natal. Enquanto define seu futuro entre Globo e Record, Xuxa posa com Letícia Muhana, diretora do canal Viva, nos bastidores do show A Magia do Natal, que ganha status de especial de fim de ano no Viva: no ar segunda-feira, sob o título Natal Mágico da Xuxa.