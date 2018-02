'Mensagem do Suplicy é a mesma que a minha', diz autora de hit

Desbancando o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) no Video Music Brasil com o hit "Vai Tomar.. ", a atriz Cris Nicolotti, de 49 anos, apesar de não estar surpresa com sucesso do vídeo que quase virou um hino, disse que divide o prêmio de melhor do YouTube com o senador e que ambos, de maneira diferente, "querem passar a mesma mensagem." Juliette Lewis abre o VMB; Fresno leva revelação do ano Galeria de fotos "O que acontece é isso. Uma vontade tremenda de mandar tudo "Tomar no C..", essa roubalheira toda, esse Renan Calheiros, que foi uma novela", afirmou em tom politizado. "Foram apenas duas maneiras de dizer a mesma mensagem." O hit, que era para ser uma brincadeira, acabou virando febre na web. "Era a palavra certa, na hora certa e as pessoas estavam precisando de algo que expressasse toda essa indignação (com a política)." Já Suplicy, que chegou a declamar a música do Racionais MC’s no Senado, entrou no palco com seu filho, Supla, ensaiando uma lutinha e arrancando gargalhadas - dessa vez - no VMB.