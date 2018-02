Menos visitantes na feira de Frankfurt

A organização da Feira do Livro de Frankfurt divulgou ontem o número oficial de visitantes. Segundo a direção do evento, que ocorreu de 6 a 10 de outubro, houve uma queda de 3,8%. No total, 279.325 pessoas passaram pela feira. O número de visitantes com fins comerciais caiu em 1,6%, mas a quantidade de exibidores cresceu 2,9% em relação ao ano passado, tendo mais americanos do que ingleses. A porta-voz da feira, Katya Bohne, disse que "houve um aumento de acordos, apesar da diminuição do número de visitantes". Segundo ela, o crescimento das transações ocorreu tanto para os livros clássicos quanto para os desenvolvidos em formato digital.