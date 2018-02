Menos que Nada: no cinema e na internet

"Guardo a data porque coincide com o ataque a Pearl Harbour, durante a 2.ª Guerra. Foi em 7 de dezembro de 2007. O filme estreou simultaneamente no cinema, na TV e na internet. Fizemos 2,3 mil espectadores nas salas e 135 mil na rede." Gerbase espera agora ampliar os números, até porque Menos Que Nada vai exibir uma qualidade técnica muito melhor para quem quiser vê-lo mesmo no laptop. "O filme foi feito com verba do concurso da Petrobrás para novas tecnologias e o Canal Brasil e o provedor Terra se associaram na finalização."

Menos Que Nada estreia hoje nessas diferentes plataformas e mídias. Gerbase segue fazendo história, mas e o filme? Menos Que Nada prossegue com um tema que, desde Tolerância e, depois, em Sal de Prata, vem atraindo o cineasta. Todos os seus filmes tratam da força da imaginação - que a advogada Maitê Proença usa para inocentar o marido do crime de que é acusado no primeiro e que confunde a atriz Camila Pitanga no segundo, quando ela começa a pensar que todos os roteiros que lhe oferecem contam a sua vida.

MENOS QUE NADA - Direção: Carlos Gerbase. Gênero: Drama (Brasil/ 2012, 105 min.). Classificação: 14 anos.

As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.