Menino Maluquinho agora em série de TV O Menino Maluquinho, moleque arteiro de panela na cabeça criado pelo desenhista e cartunista Ziraldo, ganha agora série na telinha. A TV Cultura vai exibir, a partir desta sexta-feira, às 14 horas, Um Menino Muito Maluquinho, série que retrata as aventuras e estripulias de um dos personagens infantis mais famosos da literatura infantil brasileira. Lançado há mais de 25 anos, o livro de Ziraldo virou best-seller, vendendo mais de um milhão de cópias também em versões em inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e basco. Venceu o Prêmio Jabuti, em 1981, e continua, ainda hoje, encantando crianças e adultos do mundo todo. A série os atores mirins Pedro Saback, de 5 anos, e Felipe Severo, de 10 anos, atuam na história narrada e comentada por Fernando Alves Pinto, que interpreta o Cara Legal em que o Menino Maluquinho se transformou ao crescer. A série tem direção de César Rodrigues, adaptação para a TV e roteiro de Anna Muylaert e Cao Hamburger, dupla que já tem no currículo sucessos como Castelo Rá-Tim-Bum. Leia mais sobre a série de TV no Caderno 2 O personagem do Menino Maluquinho e suas histórias aparecem em várias versões: peça de teatro, história em quadrinhos e cinema. Este ano, na 27.ª Bienal do Livro, Ziraldo relançou O Menino Maluquinho, agora com ilustrações de vários artistas no almanaque comemorativo de seus 25 anos, e O Menino da Lua, que conta a história de uma turma de garotos que habita os planetas do sistema solar.