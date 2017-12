Menino de 8 anos aprende a dirigir assistindo a vídeos na internet e leva irmã ao McDonald's

Um menino de oito anos aprendeu a dirigir assistindo vídeos no youtube e levou sua irmã de apenas quatro anos para comprar sanduíches na rede de fast food McDonald's, em East Palestine, em Ohio, nos Estados Unidos.

O garoto percorreu cerca de 2,5 quilômetros de casa até a lanchonete e deixou os funcionários do local estranhamente surpresos. De acordo com relatos de testemunhas ao jornal Morning Journal de Ohio, "ele não bateu em nada no caminho até aqui. É inacreditável".

Segundo a publicação, o menino respeitou todos os sinais de trânsito e os semáforos. Os atendentes da lanchonete pensaram, inclusive, que se tratava de uma pegadinha, mas depois chamaram a polícia.

O policial Jacob Koehler afirmou que o episódio aconteceu por volta das 20 horas locais do último domingo (9). Quando ele perguntou ao menino o que ele estava fazendo, o garoto respondeu que ele e a irmã queriam comer um cheeseburger. (ANSA)