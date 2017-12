Menino de 7 anos vende quadros por R$ 48 mil

Um menino de 7 anos está sendo chamado de "o jovem Picasso" no Reino Unido depois que todos os seus quadros foram vendidos por 17 mil libras (cerca de R$ 48,8 mil), em apenas 14 minutos.

Kieron Williamson começou a pintar há apenas um ano. Em seus quadros, em aquarela, óleo ou pastel, ele retrata as paisagens da região de Norfolk, no leste do país, onde mora. Seu talento chamou a atenção de uma artista amiga da família, que então passou a dar aulas de pintura ao menino.

"Ele tem uma mão muito madura e conseguiu dominar técnicas que alguns artistas levam anos para aperfeiçoar", disse Adrian Hill, dono da galeria Picturecraft, na cidade de Holt, onde ocorreu o leilão com as obras de Kieron.

"O ritmo como ele aprende é impressionante. Acredito que a última criança-artista deste naipe foi Picasso", afirmou o galerista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sucesso

Segundo Hill, os quadros de Kieron foram vendidos a compradores de locais tão distantes como o Japão e o Canadá. "Ele é um dos artistas britânicos mais desejados do momento. Está bombando", disse.

Kieron, que é filho de um marchand e de uma nutricionista, afirmou ter sido "excelente" a sua venda. "Eu estava esperando vender um ou dois quadros", contou. Uma nova exposição de Kieron está marcada para agosto de 2010. "É meu hobby favorito", diz ele, que também gosta de jogar futebol e videogames.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.