Menina indiana com 4 braços e 4 pernas é operada com sucesso Médicos indianos anunciaram na quarta-feira o sucesso de uma cirurgia em uma menina que nasceu com quatro braços, quatro pernas e órgãos internos em excesso. Cerca de 30 profissionais participaram da operação para separar uma gêmea univitelina de Lakshmi Tatma que não tinha cabeça e não se desenvolveu. Em um caso extremamente raro, as gêmeas não se separaram no útero e permaneceram ligadas pela pélvis. "Foi muito bem", disse o médico Mamta Patil, que participou da cirurgia no hospital Sparsh, de Bangalore (sul da Índia). A menina passará dois dias na UTI. A arriscada operação começou na terça-feira. Lakshmi, batizada em homenagem à deusa hindu da fortuna, que tem quatro braços, deveria passar 40 horas na mesa de operação, mas a cirurgia terminou após 27 horas. Os médicos disseram que a operação valeu o risco e que Lakshmi, que não conseguia andar, não teria muitas chances de passar da adolescência. "Disseram-nos que ela poderá levar uma vida normal após a operação. Estou simplesmente rezando por ela", disse Poonam, mãe de Lakshmi, a jornalistas. Os pais da menina são trabalhadores pobres do Estado de Bihar (norte). Eles disseram à imprensa que rejeitaram ofertas de donos de circos para vender a filha como atração. Além de retirar os membros e órgãos extras, os médicos consertaram a pélvis e a coluna da menina. O hospital disse ter bancado os custos da cirurgia.