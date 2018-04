'Memórias do Subsolo', de Dostoievski, estreia em SP Mika Lins já tinha lidos os grandes romances de Dostoievski, "Crime e Castigo" e "Irmãos Karamazov", quando em 2001 caiu nas suas mãos "Memórias do Subsolo", novela desse autor russo importante por trazer em potencial as mesmas contradições e conflitos interiores de personagens de seus grandes romances da maturidade. Oito anos depois da primeira leitura, a peça estreia hoje no 3º andar do Sesc Consolação, em São Paulo, para curta temporada.