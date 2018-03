Memórias da febre chamada ''Blitz''

Evandro fazia parte do Asdrúbal Trouxe o Trombone, o lendário grupo teatral que revelou Regina Casé, Patricia Pillar, Patrycia Travassos, entre outros grandes do palco e da TV brasileira. Montou a banda e como era diretor de programação do Circo Voador, na época um antro underground, a Blitz passou a se apresentar frequentemente para a moçada carioca. "Percebíamos que havia bastante interesse da garotada. Sempre perguntavam quando o disco iria sair e tal", conta.

Foi quando Evandro conseguiu uma audição com Clever Pereira, o diretor da Rádio Cidade. "A gente nunca tinha entrado num estúdio. Não sabíamos nem usar headfones direito. Mas tínhamos o show pronto. Quando chegamos lá, o tal de Clever era um executivo de terno, homem sério, um cara aparentemente difícil de convencer. Mas começamos: um, dois, três. Tocamos a primeira e a segunda. Na terceira, o Clever já estava afrouxando a gravata e pedindo uma garrafa de uísque. Dizia "Poxa, isso aí é do caramba. Vai estourar"", conta.

Mas Clever não fazia ideia do que estava por vir: "Aí, quando pintou Você Não Soube me Amar, o cara foi à loucura e disse que não tinha ouvido nada tão interessante desde Os Secos e Molhados. O que deu muita confiança pra gente".

A Blitz lançou o compacto imediatamente e o primeiro disco, As Aventuras da Blitz, que chega às bancas amanhã em relançamento pela Discoteca Estadão, por R$ 14,90, foi um sucesso estrondoso. "Bateu na veia. Do Oiapoque ao Chuí. A gente teve a felicidade de entrar em várias camadas sociais. A empregada curtia, a madame curtia, a filha da madame e a netinha também curtiam", diz Evandro.

Para o disco, a Blitz buscava inspiração tanto em Bob Marley quanto no pós punk inglês, mas o humor e a teatralidade eram o diferencial. "Eu carregava muita coisa do Asdrúbal, que tinha uma pegada meio musical enquanto a Blitz fazia uma música meio teatral, que falava em personagens, em cenários, essas coisas", conta. O disco tinha Lobão na bateria, Ricardo Barreto nos violões e ainda Fernanda Abreu nos backing vocals. Além de estourar com Geme Geme e Você Não Soube me Amar, talvez seu maior trunfo tenha sido abrir caminho para todas as bandas que emplacaram depois.

"Na época não havia rock como nós conhecemos hoje. Tinha A Cor do Som, 14 Bis, Roupa Nova, mas não tinham uma pegada com discurso underground", conta. "Então, a gente arrombou essa porta, que era fechada para esse tipo de música. Depois disso, todas as gravadoras queriam ter uma Blitz, então começaram a escancarar para todo mundo que tinha uma bandinha de garagem. Aí entrou muita m..., mas também entrou muita coisa boa", diz.

