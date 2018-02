Memorial no calor da sucessão

Um e-mail do historiador e crítico Carlos Guilherme Mota, repassado há alguns dias entre o mundo cultural, tem causado revolta. Mota informa, em sua mensagem, que estaria em curso um "golpe" para derrubar o atual presidente da Fundação Memorial da América Latina, Fernando Leça - considerado por intelectuais o responsável por uma espécie de "renascimento" da casa, e que a preside desde 2005.

O ardil teria como objetivo abrigar no cargo um deputado sem mandato, Antonio Carlos Pannunzio (que não foi reeleito), do PSDB, partido do governador de São Paulo. O articulador da mudança seria o secretário de Cultura de São Paulo, Andrea Matarazzo. "É uma coisa meio sem pé nem cabeça", disse Matarazzo. "Falam em ingerência minha, mas nem tem como. O Memorial não é subordinado à secretaria."

Segundo Matarazzo, o que está em curso é uma recomposição do Conselho Curador do Memorial. Esta semana, Ruy Altenfelder entrou no lugar do escritor Jorge Caldeira. José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, também foi nomeado conselheiro. Matarazzo diz que pediu a Almino Afonso ocupar o seu cargo de presidente do Conselho, e que "sempre que há eleição, há troca de comando" na fundação. Mas diz que não sabe quem são os nomes propostos.

Consultado, o Memorial informou que não vai se pronunciar sobre o caso. Essa troca de comando será definida pelo conselho do Memorial nos próximos dias, quando será enviada uma lista tríplice ao governador Geraldo Alckmin. Andrea Matarazzo diz que, se aparecer o nome de Pannunzio, ele será "bem-vindo, porque tem ótima reputação". Segundo o protesto de Carlos Guilherme Mota, "os jornais de Sorocaba, sua região (de Pannunzio), já dão como certo o fato!".

Idealizado pelo antropólogo Darcy Ribeiro, o Memorial da América Latina é um centro cultural, político e de lazer criado em 1989 na Barra Funda. Foi projetado por Oscar Niemeyer. É uma fundação de direito público estadual, com autonomia financeira e administrativa. Sua vinculação à Secretaria de Estado da Cultura começou justamente nessa gestão, segundo decreto assinado pelo governador Alckmin em 1.º de janeiro deste ano.

No campo artístico, já abrigou apresentações do Balé Nacional de Cuba (com Alicia Alonso), a Orquestra Filarmônica de Israel, regida por Zubin Mehta, a cantora Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Libertad Lamarca, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim, e mostras de Rugendas, Fernando Botero, Juan Rulfo e Oswaldo Guayasamín.