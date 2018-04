Memorial a Jackson deve ocorrer 3a; Rowe quer guarda dos filhos

Randy Phillips, chefe-executivo da produtora AEG Live, disse que a homenagem a Jackson será realizada em uma arena de shows de rock e esportes, a Staples Center, no centro de Los Angeles. Jackson, de 50 anos, morreu há uma semana vítima de um ataque cardíaco.

Philips afirmou a repórteres que o memorial provavelmente ocorrerá na terça-feira, embora a data não tenha sido confirmada oficialmente pela família de Jackson.

"Eles (a família) querem fazer no Staples Center. A pergunta é quando", disse Phillips.

Ele acrescentou que detalhes sobre o memorial na arena, com capacidade para 20.000 pessoas, ainda estão sendo discutidos.

Enquanto isso, Debbie Rowe, a mãe dos filhos mais velhos de Jackson, disse à rede de televisão NBC4 em Los Angeles que ela planeja brigar legalmente pela custódia das crianças com os pais de Jackson.

"Quero minhas crianças", disse Rowe em entrevista por telefone.

A guarda temporária das crianças foi dada no início desta semana à mãe de Jackson, Katherine. Um testamento assinado por Jackson em 2002 exclui Rowe e determina que as crianças fossem cuidadas pela mãe do cantor.

(Reportagem de Jill Serjeant)