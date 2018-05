Memória feita de papel

Para o artista Herton Roitman, documentos antigos encontrados em feiras e antiquários são tão bonitos de ser ver quanto "um desenho de Da Vinci". "Há a beleza estética do papel que amarelou, a tinta sépia, uma caligrafia personalizada", diz ele. Sendo assim, são justamente manuscritos e certidões de diversas épocas que o artista utilizou em um conjunto de obras recentes que exibe até 31 de julho na Almacén Galeria, em Nova York. Nessa, que é sua primeira exposição na cidade norte-americana, Roitman apresenta 30 trabalhos, todos eles um misto de colagem e pintura tendo sempre o papel como suporte.

Pode-se dizer que a obra de Herton Roitman é feita por camadas. Numa primeira visada, a base é a pintura, criada a partir de "uma relação muito estreita com a cor", diz o artista. "Os azuis, infinitos, são uma paixão; já o vermelho e o verde são difíceis", descreve. Na segunda pele dos trabalhos de Roitman está seu exercício com o desenho e a colagem - basicamente, a ação de raspar, lixar, colar, "sentir a textura", sobrepor papéis tão diversos, antigos, embebidos de tonalidades metálicas, amareladas e, por algumas vezes, com matizes mais vibrantes. A reunião de todo o processo sensível se dá, afinal, pela questão do "tempo agindo em cima do papel". O gênero do trabalho plástico de Herton Roitman é, ainda, o abstrato.

Teatro. Nascido em Porto Alegre, Roitman teve, em Belo Horizonte e em São Paulo (onde vive desde 1968), uma vasta trajetória dedicada às artes cênicas. Diretor, cenógrafo e figurinista, ele foi coordenador cultural da Fundação Itaú Clube entre 1978 e 1987 e dirigiu e produziu o Projeto Adoniran Barbosa da Secretaria de Estado da Cultura de 1985 a 1987. Mas as artes plásticas também lhe são caras e desde meados da década de 1980 ele se dedica a criar pinturas, gravuras e desenhos. "A tela é um plano esticado e o papel eu amo: como numa coreografia, trabalho cada área das obras; o teatro me ensinou muito", diz Roitman.

Além da série de colagens/pinturas, o artista exibe em sua mostra em Nova York dois livros criados sobre mapas-múndi para abordar as questões de construção e desconstrução. Mais ainda, Roitman, que acabou de encerrar exposição no Clube Paulistano, conta que tem programada para este ano uma mostra na galeria Modernidade, em Nova Hamburgo (RS). "Talvez, ainda, exponha no Rio", ele diz, referindo-se ao espaço da Almacén na capital carioca.