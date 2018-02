Memória em contos de Luiz Schwarcz

Também hoje, às 19 h, o editor e escritor Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, lança Linguagem de Sinais, na Livraria Cultura - Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073). O livro é o segundo de Schwarcz em literatura adulta. Concebido inicialmente para ser um romance, a obra reúne 11 contos interligados pela recorrência de personagens e pela voz de um narrador que se depara com a irrupção inesperada do passado. Além disso, os contos de Linguagem de Sinais, como Antônia, O Síndico, O Cobertor Xadrez e Kadish, apresentam ao leitor episódios autobiográficos com tratamento ficcional à memória do autor. Mais informações pelo tel. 3170-4033.